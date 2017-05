Lørdag kveld var det tre innleverte Lotto-rekker som hadde sju rette tall. Hver rekke ble verdt 4.557.285 kroner.

Til alt overmål var det en dame fra Fredrikstad som hadde levert to like kuponger og stakk av med to tredjedeler av førstepremien - til sammen over 9 millioner kroner.

4,5 millioner

De siste 4,5 millionene dermiot, de landet i Eidsvåg i Nesset.

Mannen hadde allerede en viss anelse om hva det gjaldt før han svarte på telefonen. Han kjente nemlig igjen nummeret til Telefonen fra Hamar.

- Jeg leste tidligere i dag at om 62560000 ringer, så betyr det gode nyheter. Jeg spøkte om at jeg kanskje burde lagre nummeret på telefonen, sa han lattermildt da han svarte på telefonen lørdag kveld.

Når han det ble bekreftet at det var Norsk Tipping som ringte, med millionbuskapet, var svaret kort og greit;

- Såpass, ja!

Sjokk

Mannen fra Eidsvåg hadde ikke klart for seg hva han skal bruke pengene på.

- Jeg er helt i sjokk, det kom så brått på. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle vinne så mye penger, så hva pengene skal brukes på er vanskelig å svare på nå, sa han.