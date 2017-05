Vil søke om millioner til lek og aktivitet

Møre og Romsdal Fylkeskommune vedtok i desember 2016 at prosjektet "Byen som regional motor" skal videreføres for perioden 2017-2020. Fylkeskommunen har satt av 25 millioner til dette i 2017.

En del av disse midlene er det Molde kommune nå vil søke på. Rådmannen foreslår i sakspapirene til Plan- og utviklingsutvalget kommende uke at kommunen søker på totalt 9,5 millioner kroner.

Beløpet er fordelt på fem prosjekter:

Aktivitetsområde for egenorganisert aktivitet, Molde Idrettspark - kr 4 000 000 Område for lek og aktivitet, Sjøfronten 1 - kr 2 000 000 Planlegging og prosjektering av Sjøfronten 2 - kr 2 000 000 Prosjektstilling 2017 – 2019 - kr 1 350 000 Informasjonsformidling - kr 150 000

Møre og Romsdal fylkeskommune gir tilskudd på inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag til prosessarbeid, kompetanseheving, utgreiinger, byutviklingstiltak og gjennomføring av konkrete tiltak. Fysiske tiltak kan tildeles støtte på inntil 33 % av kostnadene.

Tiltak som blir gjennomført i et samarbeid mellom kommune, næringsliv og andre aktører vil bli prioritert, i følge sakspapirene.

Samlet kostnad på 27 millioner

Rådmannen skriver i sakspapirene at samlet kostnad på de fem prosjektene er 27 millioner kroner, og kommunens andel er 14,5 millioner. Prosjekt 1 og 2 er allerede innarbeidet i budsjett og økonomiplan. Prosjekt 4 og 5 er driftskostnader, som dekkes av Plan- og utvilingsavdelingens budsjett for 2017.

- Prosjektene er lagt inn i budsjettet med en forventning til at fylkeskommunen vil være med på medfinansiering. For noen prosjekter har også medfinansiering fra private aktører vært med i planleggingen. Vi har hele tiden laget prosjektene i trå med grunnlaget for å kunne søke på midler fra fylket, sier kommunalsjef Heggemsnes.

Positive prosjekt

Område for lek og aktivitet i prosjektet Sjøfronten 1 retter seg mot Torget, hvor kommunen sammen med private aktører ser på hvordan området kan tilrettelegges for lek og aktivitet, spesielt for barn og unge.

- Her jobber vi med detaljene i planen. Utforming og bruk av den sentrale delen av Torget blir drøftet i slutten av møtet i Plan- og utvuiklingsutvalget på tirsdag. Det samme blir universell utforming, som flere i utvalget har vært særlig opptatt av, forteller kommunalsjef Eirik Heggemsnes.

- Vi ønsker å skape gode løsninger for lekeareal og vil diskutere det med flere fora frem mot realiseringa, sier Heggemsnes.

Ved Molde Idrettspark har kommunen et ønske om å opparbeide et område øst for dagens Idrettens Hus tilrettelagt for egenorganisert aktivitet, som skatepark. Realiseringen av området har en brutto kostnadsramme på 12 millioner kroner, og kommunen vil søke om å få tilskudd på 4 millioner.

- Vi mener at disse prosjektene vi har søkt om støtte til passer veldig godt inn i prosjektet "byen som regional motor", og håper at vi får god uttelling, sier Heggemsnes.

Vedtak om tildeling av midlene foretas av regional- og næringsutvalget i fylket i møte 6.juni 2017.

Har fått 5,85 mill tidligere

Molde kommune har også tidligere søkt på slike midler.

Molde kommune fikk i 2015 tilskudd på 1,35 mill kroner til fem prosjekt, hvorav to av dem er gjennomført. Prosjekter som ikke blir gjennomført de første tre årene etter tilskuddsåret mister tilskuddet. Rådmannen mener derfor det er viktig å prioritere prosjekter som kommunen allerede har fått tilskudd til.

I 2016 fikk Molde kommune 4,5 mill kroner i tilskudd fra fylkeskommunen til delfinansiering av investeringsprosjektet Brunvollkvartalet – Elvemoloen. Prosjektet er startet opp og vil ventelig bli sluttført i 2018.