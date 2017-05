Tenåringsjente titalt for Aleris-brannene

Det skriver NRK Møre og Romsdal fredag kveld.

To branner på kort tid

Det var i februar i fjor at tenåringsjenta tente på en barnevernsinstitusjon på Hjelset hvor hun bodde. Jenta og tre ansatte ble sendt til sjukehus.

To måneder senere skal jenta ha tent på en ny Aleris-institusjon, denne gangen i Årølia. Også denne gangen var det tre ansatte til stede.

Ifølge tiltalen kunne de ansatte lett ha omkommet dersom brannen ikke ble oppdaget. Jenta er derfor siktet for å kunne ha medført tap av menneskeliv, skriver NRK Møre og Romsdal.

Strafferammen er fra to år inntil 21 år i fengsel.

Ble fengslet

I oktober ble en Aleris-institusjon i Alta totalskadd i brann. Politiet så brannen i sammenheng med de to brannene i Molde, og tok ut en siktelse mot jenta.

Senere samme måned ble det klart at Nord-Troms tingrett valgte å trosse lovens sterke anbefalinger om ikke å fengsle barn under 18 år.

Jentas forsvarer, Sverre Skimmeland, ba om at hun ble løslatt, men erkjente samtidig at det var få andre alternativ.

– Barn i fengsel er ikke bra, og det er strenge vilkår for det. Når det er sagt, er det et paradoks at hun må fengsles når barnevernet ikke har et tilbud til henne, sa han til Romsdals Budstikke den gang.

Lang etterforskning

I mars i år uttalte forsvarer Astrid Bolstad at etterforskningen hadde tatt altfor lang tid:

– Jeg synes det er trist at en 16-åring sitter varetektsfengslet så lenge, sa hun til Romsdals Budstikke.

Ifølge påtaleleder Ove Brudevoll var saken snart klar for oversendelse til statsadvokaten.

– Den er ferdig etterforsket i Nordmøre og Romsdal, men vi mangler noen etterforskningsskritt fra Finnmark før den kan sendes inn.

Betalte seks millioner kroner for én plass Bufetat betalte Aleris seks millioner kroner for jentas 13 måneder i Molde.