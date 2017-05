Morgenfugler klare for Moldemarka

Er du morgenfugl og vil møte morgenfugler og andre sangfugler, er Moldemarka stedet lørdag morgen. Klokka 07 på morgenen blir det tur med fugleeksperten Alv Ottar Folkestad og Norsk Ornitologisk Forening med start og mål på Glomstua.

– Da vi hadde en slik tur i 2015, var vi mellom 20 og 30 som ble med, sier Olbjørn Kvernberg til Rbnett. Han er leder i ornitologforeningen i Møre og Romsdal, og til lørdagens tur blir altså Alv Olav Folkestad med.

– Han har jo bodd flere år i Molde og kjenner Moldemarka godt.

– Hva slags folk er det som setter vekkerklokka på 06 en lørdag for å høre fuglelyder i marka?

– Du, det er all slag folk. Sist vi arrangerte dete, kom det kvinner og menn i alle aldre, og det var også en del barn med. Turen varer 2-3 timer.

– Hva slags fugler venter dere å høre?

– Nå har det vært såpass varmt de siste dagene at trekkfuglene og sangerne har kommet til Moldemarka. Jeg regner med at vi får både gransanger og løvsanger. Og hakkespett, flaggspett og kanskje en kvitryggspett. Og så troster da. Svarttrost, rødvingetrost og måltrost. Og sikkert andre også. Vi vet jo aldri hva vi kommer over.

– Gjør dere noe mer enn å lytte på fuglene?

– Ja, vi håper jo å se dem også! Så det kan være lurt å ha med seg kikkert. Vi kan også se etter spor etter hakkespett.

– Hva er det som gjør dette så fascinerende?

– Det er jo artig å lære seg å kjenne iigjen nye arter, spesielt på lyden. Det gir større utbytte når vi er ute og går i naturen. Du blir mer oppmerksom på livet rundt deg.

– Jeg antar at du ikke er en som går rundt med musikk i hodetelefoner når du er på tur i marka?

– Haha - ja, det har du helt rett i! Det vil jeg fraråde på denne tida av året. Da går du glipp av veldig mye!