Fikk pressepris for testimonial-bilde

Tre pressepriser for 2016 ble delt ut under Møre og Romsdal Journalistlag sin vårsamling i Ålesund fredag kveld.

Årets jury besto av redaktør Britt Ingunn Maurstad i Storfjordnytt, lektor Tormod Utne ved Høgskulen i Volda og faglærer Magnar Fjørtoft ved Molde videregående skole. De tre ser med stor glede på kvaliteten i alle bidragene som har kommet inn i år.

– Trenger de positive fotografiene

Erik Birkeland i Romsdals Budstikke vant prisen for beste foto med «Le6ende».

Bildet viser Daniel Berg Hestad da han ankommer banen under sin testimonial i fjor sommer, til full hyllest fra med- og motspillere.

Juryen skriver i sin begrunnelse at vinnerfotografiet speiler den hyllesten og respekten Hestad mottar på vei ut på banen til sin aller siste kamp, nummer 901.

«Bildet kan ved første øyenkast fremstå som vakkert og litt vel trivielt for å bli kåret som vinner i denne kategorien. Bildet er slående i sin formalestetikk, fanger øyeblikkelig visuell oppmerksomhet ut fra komposisjon, form, farge, med meir. Ut fra analyser kan vi imidlertid slå fast at bildet forteller mye, på flere plan – om det å være helt, og det å se opp til helter, oppleve møte med ideal, om håp og drømmer (tåkesløret), og mer generelt om håp og lykke, og om det positive i fotballkulturen både som toppidrett og masseidrett. En mer kritisk analyse, som blikk på negativ publikumskultur, makt, penger og så videre, ligg fjernere fra innholdet. Vi trenger også de positive fotografiene. Særlig når de er så gode som dette», skriver de videre.

Birkeland sier til Rbnett at det er utrolig kjekt å få en slik oppmerksomhet.

– Med mange dyktige fotografer med i konkurransen er det artig at juryen lander på mitt bilde. Det var ett av tusen den dagen, og gjennom flere år har det blitt mange tusen bilder av Daniel. Å sette punktum på en slik fantastisk karriere med legendekamp, og et legendebilde som utstråler hans status for medspillere, støtteapparat og supportere, var kjekt, sier han, og legger til:

– Det er gøy å bli satt pris på av en så sterk jury. Å bli bedømt og funnet god av andre fagfolk betyr mye.

Særs høy klasse

Beste nyhetssak gikk til Torbjørn Eidhammer, Sofie S. Flem og Liv Jorunn Håker Ottesen i Sunnmørsposten, for «Millionene du ikke fikk vite om».

Saken handler om at minst 44 millioner kroner ble satt av til bonusordninger under bygging av St. Olavs Hospital i Trondheim. Disse bonusene hadde vært unntatt offentligheten helt til Sunnmørsposten kunne fortelle om dem.

Juryen skriver at journalistene viser tradisjonell gravende journalistikk av særs høy klasse, tuftet på grundige undersøkninger på forhånd, solid arbeid under innhentingen av data, grundig kildearbeid, gjennomført godt språk og en solid presentasjon som ble styrket av relevante visuelle fremstillinger som gir leseren rask tilgang til kompleks informasjon.

«Saken har gjennomslagskraft, og rokker ved forsøk på å holde tett og holde hemmelig i offentlig forvaltning. I denne saken er pressen sitt samfunnsoppdrag utført eksemplarisk, gjennom en klar avsløring av kritikkverdige forhold. En honnør til alle involverte, både bak det journalistiske arbeidet, og de som har stått for den elegante og effektive visuelle presentasjonen av saken», skriver de i sin begrunnelse.

Les saken her (krever innlogging).

Innblikk i ny hverdag

Svein Aam og Ståle Wattø, også i Sunnmørsposten, vant beste featuresak. I reportasjen «Lat nota gå!» får leseren innblikk i hvordan det er å jobbe på makrellbåten Fiskeskjer.

Juryen skriver at reportasjen tar for seg et tradisjonelt yrke, som de fleste tror de kjenner til, men som juryen, ut fra hvordan denne saken er framstilt, erfarer at de kanskje ikke visste så mye om likevel:

«Gjennom effektive visuelle grep både i bilde og presentasjon ble vi som lesere dratt inn i saken, og tekst og tale bringer oss rett inn i hendelsene som ble formidlet. Nerven i fortellingen vinner over en smule språkrusk, samt vindstøy i videoen. Solid feature!»

Les saken her.

– Gir oss stor tro på journalistikken

Juryen sier at samtlige bidrag som har kommet inn i år holder en høy standard.

– Arbeidene har vist oss at det vesle kan bli presentert som verdt å stoppe opp ved, fordi det opplyser oss og gir oss en rikere hverdag. Dette gir oss stor tro på den lokale og regionale journalistikken i årene fremover.