Egg flyr mot russebilane

– Russen er med på ein god spøk, men det som skjer no er farleg. Utruleg mange har vore offer for eggkastinga, og det skjer både i Storgata og utanfor byen, i mykje større fart. Det er tydeleg at dei skuldige siktar på frontruta, seier Simonsen.

Blender sjåføren Simonsen er med i Magic Mai, og har fleire gonger fått russebilen tilgrisa.

– Vi fekk eit egg midt på ruta i fart. Det jo utruleg farleg, sjåføren ser ikkje ut vindauget, og om ein prøver å vaske det vekk blir det berre gnidd utover, seier Hanna Kosberg Bredin, medlem av Magic Mai.

Den andre gongen stod bilen i ro, og vart mykje meir tilgrisa.

– Vi fann bilen dekt med egg, han var heilt gul! Vi måtte bruke høgtrykksspylar for å få det bort, og egga øydelegg i tillegg lakken, seier Laura Didriksen, enda eit medlem av Magic Mai.

Uroa for dei som køyrer

– Det er ikkje noko morosamt for oss, men det er jo enda verre for sjåførane. Dei som tek på seg å vere køyre vert enda meir redd no, når dei plutseleg kan få eit egg på midt på ruta, seier Simonsen.

Veit ikkje kven dei skuldige er Russegjengen veit ikkje kven det er som kastar egga, og synest det gjer det enda verre.

– Før var det yngre som tulla med russen, og russen visste kven dei var og kunne tulle litt tilbake. No er dei heilt ukjente, ingen av russen veit kven det er, men vi veit det er minst 10–15 stykk. Vi har òg fått ein kikk på dei eit par gonger, og dei ser ut til å vere eldre enn oss, seier Bredin.

Politiet er varsla Politiet har vore kontakta fleire gonger, men russebilen veit ikkje om det er noko dei kan gjere.

– Ingen kastar jo egg når politiet er der, og politiet kan ikkje vere rundt oss heile tida. Vi veit ikkje korleis vi skal få slutt på eggkastinga, seier Simonsen.

Åtvarar

Politispesialist i trafikk, Kjellbjørn Johansen, varslar om konsekvensane av eggkasting.

– Eit egg på frontruta kan føre til farlege situasjonar, og ulykker. Den som køyrer ein bil med passasjerar som kastar egg, kan miste førarkortet, seier Johansen.