Skal dele på artikler

MOLDE: Romsdals Budstikke og seks andre mediehus på Nordvestlandet har inngått en samarbeidsavtale om å kunne dele på artikler. Alle mediehusene er med i Polaris Media, og flere mediehus kan bli med seinere.

Sju aviser

Avisene som er med fra starten er Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten, Driva, Vikebladet, Møre-Nytt, Sunnmøringen og Fjordingen.

– Vi tror at dette er en god avtale for leserne av Romsdals Budstikke og Rbnett. Gjennom stoffutvekslingsavtalen vil utvalgt stoff fra resten av fylket bli tilgjengelig for våre lesere. I tillegg gir det oss mulighet til bedre utnyttelse av ressursene slik at vi kan konsentrere oss om den lokale journalistikken som er viktig for våre lesere. Avtalen åpner også for nye samarbeidsprosjekt mellom mediehusene i Polaris Media, sier ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde i Romsdals Budstikke.

– Betyr dette at Romsdals Budstikke og Rbnett nå vil flomme over med stoff fra Ørsta, Ulsteinvik og Sunndal?

– Nei, vi vil velge ut saker vi mener er relevante for vårt dekningsområde.

Sportssamarbeid

Romsdals Budstikke deltar også i stoffutveksling rundt sport med store redaksjoner som Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende og Sunnmørsposten.

– Erfaringene fra sport er gode. Vi ser at samarbeidsprosjekt mellom mediehusene har blitt mer vanlig. I en tid der informasjonsstrømmen er stor har konkurransebildet også blitt noe endret. Jeg tror det er riktig at sterke redaktørstyrte medier samarbeider, sier Loe Welde.