Her brøytes Trollstigvegen!

Sjøl om det er snøfritt i lavlandet, er det rikelig med snø høgt til fjells. I strålende vårvær har Statens vegvesen nå brøytet den populære turistvegen over Trollstigen, og Jo William Boman fra Åndalsnes var med og filmet med drone. Filmen ser du i videovinduet øverst i artikkelen.

Det vil fortsatt gå noen dager før det settes trafikk over vegen.

– Værforhold, snømengde og fare for skred avgjør når fv. 63 over Trollstigen kan åpne for sesongen, skriver Vegvesenet på sine nettsider.

I Trollstigen kan også vegen ha skader etter vinteren som må utbedres før den kan åpnes for trafikk.

– Når vegene er ryddet og utbedret, værutsiktene er gode og det ikke lenger er fare for skred kan de åpnes for sesongen. Denne avgjørelsen tas noen dager før åpning. Det er derfor ikke mulig å si eksakt når vegene blir åpnet denne sesongen ennå.

De siste ti åra er det 2014 som har den tidligste åpningen. Da kjørte første bil over allerede 8. mai. I fjor åpnet vegen 25. mai, mens datoen i 2012 var 1. juni.