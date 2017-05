Fant 35 bildekk på ryddedugnad

Til helgen arrangeres den nordiske strandryddedagen, og de ansatte i administrasjonen hos RIR (Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap), tjuvstartet den store dugnaden.

– Det er strålende strandryddevær, og vi tok en innsats på byens beste vestkant. Der plukket vi til sammen 35 (!) bildekk, i tillegg til annet avfall, forteller informasjonsrådgiver Arne Buseth.

RIR bidrar

– Vi håper at mange andre, ikke minst andre bedrifter, tar utfordringen og gjør en dugnadsinnsats for at fjæra skal bli et triveligere sted for alle, sier Buseth.

RIR vil bidra med søppelsekker og borttransport av avfall fra slike aksjoner, det er bare å melde ifra.

– Vi ønsker særlig å utfordre båtfolket. Til strandryddehelga setter vi ut en egen container ved båthavna på Tøndergård for avfall fra ryddeaksjoner, sier Buseth.

Lite som skal til

Han understreker at det er ikke så mye som skal gjøres for at strandområdene blir triveligere.

– Hvis alle som skal på tur i finværet plukker med seg litt avfall på veg hjem igjen, blir det en bedre turopplevelse for alle som kommer etter oss, sier Buseth.

Bildekonkurranse

Han vil også lokke med litt ekstra motivasjon.

– Alle som legger ut bilder på Instagram med emneknaggen #holdmidtnorgerent er med i trekningen av ulike premier, frister Buseth.