– Havnene må betale tilbake flere millioner

– Havnene og deres foreninger har i årevis tolket havneloven feil og overfakturert havnebrukerne millionbeløp.

Det slås fast av nytt vedtak fra Samferdselsdepartementet. Kristiansund blir trukket fram som eksempelet ettersom det var de som klaget på vedtaket i Kystverket, men problemstillingen gjelder 29 havner i Norge - blant dem også Molde og Ålesund.

I en pressemelding fra Hurtigruten skriver de at Kristiansund og Nordmøre Havn har krevd inn over 18 millioner kroner for mye i anløpsavgift fra sine brukere, og at de nektet å rette seg etter Kystverkets pålegg om stans i innkrevingen.

– KS Bedrift Havn og Norsk Havneforening har stilt seg bak havnen og uttalt seg sterkt kritisk til Kystverket og Hurtigruten.

– Overfakturert i en årrekke

Samferdselsdepartementet stiller seg i et nytt og endelig vedtak bak Kystverkets konklusjon om at Kristiansund og Nordmøre havn har overfakturert havnebrukerne i en årrekke.

Dette skjer etter at havnene vant da saka var oppe i lagmannsretten - med Bodø som eksempel. Etter dommen gikk prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten ut og ba samferdselsministeren komme på banen.

– Sjøfarten, og da særlig rutegående skip, trenger beskyttelse mot urimelige prisvilkår i kommunale monopolhavner, sa Lillebo. Og nå har altså Ketil Solvik grepet inn.

Hurtigruten tilfreds

Departementet slår fast at anløpsavgiften kun kan dekke visse spesifikke kostnader, ikke store deler av havnens driftskostnader, slik Kristiansund hadde gjort. Departementet slår videre fast at Kystverket, som havnenes tilsynsorgan, fullt ut kan overprøve havnens vurderinger.

Hurtigruten, som tidlig krevde tilsyn med flere havner, inkludert Kristiansund, er tilfreds med resultatet.

– Dette viser igjen at vårt krav om en opprydding i norske havner er helt på sin plass og kritisk viktig. Ekstra alvorlig blir det når havnesjefene, Norsk Havneforening og KS Bedrift Havn konsekvent har forsvart denne ulovlige praksisen, ikke bare i Kristiansund, men langs hele kysten, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Skal drives etter selvkost

Avgiften skal drives etter selvkostprinsippet, og kan kun dekke visse utgifter kommunene har til å sikre fremkommelighet i kommunalt farvann.

– Sammen med KPMG har Hurtigruten avdekket at havner har krevd inn alt for høy anløpsavgift og blant annet har brukt avgiften til å dekke rene driftskostnader, skriver Hurtigruten i pressemeldingen. De mener at det i Kristiansund-saken ble avslørt omfattende feil, der både gaver, representasjon og reklamekjøp ble belastet anløpsavgiften. Overfaktureringen har rammet alle havnens brukere – ikke bare Hurtigruten.

– Dette er en seier for hele sjøfarten, og vi er glade for at Kystverket har tatt tak i denne alvorlige saken og at de får støtten de trenger fra departementet. Vi forventer nå at de aktuelle havnene aktivt tar kontakt med oss for å rette opp i dette. De har hatt flere år på seg til å sørge for at loven følges, uten å ta grep. Nå er tiden inne, sier Skjeldam.

Betalte tilbake

Hurtigruten vant frem med sitt syn på hvilke kostnader anløpsavgiften kan dekke i den såkalte Stranda-saken i januar 2014. Etter å ha rettet sine feil, reduserte Stranda Hamnevesen anløpsavgiften med nesten 80 prosent og betalte tilbake flere millioner kroner i for mye innkrevd avgift.

Hurtigruten fikk da det uavhengige revisjonsselskapet KPMG til å foreta en nærmere analyse av anløpsavgiftene i en rekke havner.

– Rapportene viste omfattende og systematisk overfakturering i blant annet Tromsø, Molde, Ålesund, Harstad og Kristiansund. Hurtigruten har på bakgrunn av dette krevd betydelige beløp tilbakebetalt fra over 29 havner, men havnene har ikke villet rydde opp. Hurtigruten er i prosessen blitt truet med både anløpsnekt og tvangsinndriving fra havnene.