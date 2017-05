Vil slå sammen Troms og Finnmark

De fire samarbeidspartiene på borgerlig side er enige om å dele landet inn i elleve nye regioner. Men kartet blir kastet dersom Ap vinner valget.

– Det er riktig. Dette regionkartet blir ikke realisert dersom vi vinner valget, sier Aps kommunalpolitiske talskvinne Helga Pedersen til NTB.

Hun mener forslaget om å slå sammen Troms og Finnmark er virkelighetsfjernt og udemokratisk.

– Befolkningen i Finnmark har sagt klart nei til denne løsningen, og det er svært arrogant av høyrepartiene å tro at en håndfull menn på bakrommet vet bedre enn de som bor i Finnmark. Dette er sentralisering for sentraliseringens skyld, sier hun.

Sier nei til tvang

De to mulige regjeringspartnerne Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier bestemt nei til tvangssammenslåing av regioner. De mener det bare er i Agder og Trøndelag hvor det ikke er tvil om frivilligheten.

– Arbeiderpartiet kommer ikke til å gjennomføre tvangssammenslåing dersom vi kommer i regjering til høsten, gjentar Pedersen.

Også Senterpartiets Heidi Greni mener den nye regioninndelingen er alt annet enn logisk.

– Reformen skulle gjøre de regionale forskjellene mindre, men ender opp med å gjøre det motsatte, samtidig som fylkene tappes for oppgaver. Rogaland og Møre og Romsdal skal altså fortsette alene, mens man får en gigantregion i Viken – til overmål uten Oslo, sier hun.

Siste brikke

Onsdag ble regjeringspartiene, KrF og Venstre enige om den siste brikken i det nye regionkartet. Nord-Norge skal deles i to framfor å bli slått sammen til én stor region. Avtalen innebærer at Troms og Finnmark slås sammen, mens Nordland forblir en egen enhet.

– Med denne avtalen får vi to regioner i Nord-Norge med ca 240.000 innbyggere hver, sier Helge Andre Njåstad (Frp), leder av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Venstres André N. Skjelstad sier han forventer at regjeringen nå sikrer at balansen blir god når det gjelder fordelingen av offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge. KrFs Geir Toskedal viser på sin side til at utenrikspolitiske hensyn taler for en sammenslåing av Troms og Finnmark.

– De utgjør Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde, har en framskutt posisjon i nordområdene og representerer Norges grense mot Arktis og Russland, sier han.

Senere innstilling

Selve innstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen om regionreformen ventes først å komme neste måned, med planlagt stortingsbehandling 8. juni.

– Men regionkartet er vi nå enige om. Siden dette vil bli omtalt i kommuneproposisjonen 11. mai, valgte vi å gå ut med denne enigheten nå, sier Njåstad til NTB.

Det var nettstedet High North News som først omtalte avtalen onsdag. Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil for øvrig ikke få konsekvenser for Finnmarksloven som gjelder for fast eiendom og vassdrag med naturressurser eller tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms.