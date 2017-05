Vil redde skolelinje og flytte den til Molde

Molde Næringsforum, Romsdal forum for teknologiske fag og Entreprenørbransjen i Møre og Romsdal vil kjempe for å opprettholde et tilbud om tekniske og almenne fag (TAK) og yrkes- og studiekompetanse (YSK).

Nylig ble det kjent at de ikke klarte å få nok kvalifiserte søkere til linja i Fræna, og utdanningssjefen i fylket vedtok å ikke starte opp tilbudet. Elevene som hadde søkt, ble bedt om å søke andre linjer.

Var imot flytting

Tidligere har YSK, som består av Bygg og anleggsteknikk og Teknikk og industriell produksjon, vært delt mellom Romsdal vgs og Fræna vgs. I fjor vedtok fylkestinget at hele tilbudet skulle samles og flyttes til Fræna vgs. Mens Fræna jublet over nyheten, var blant annet Molde Næringsforum sterkt imot å ta dette tilbudet bort fra Molde.

Nå vil næringslivet ha omkamp for å berge dette skoletilbudet. I et felles brev til utdanningsutvalget skriver de at de ønsker at tilbudet videreføres ved Romsdal vgs. De mener at Romsdal vgs historisk har vist at de kan trekke nok søkere.

– Skolen er den som er mest sentralt plassert geografisk i opptaksområdet og det er et stort og attraktivt fagmiljø innen området ved skolen. Tilbudet er viktig for næringslivet. Industrien og byggenæringen ga tydelige signal mot flytting av tilbudet i forkant av den politiske behandlingen i høst, skriver Britt Flo (Molde næringsforum), Magne Gøran Lyngstad (Romsdal forum for tekniske fag) og Odd Kåre Amundsgård (Entreprenørbransen i Møre og Romsdal).

Samme begrunnelse

De legger ved samme brevet som de gjorde da de kjempet mot å flytte alt til Fræna vgs.

I dette brevet argumenterte de blant annet med kontaktnettet i Molde:

«Romsdal vgs ligger i en av fylkets største industrikommuner. Skolen har et solid og bredt kontaktnett hos både entreprenører, teknologibransje og i næringslivet for øvrig. Dette er trolig den viktigste grunnen til at så stor andel av skolens elever, både fra yrkesfag og YSK får praksis- og læreplasser. Uten dette kontaktnettet vil spesielt YSK bli vanskelig å realisere.»

Romsdal vgs er også gjennom en omfatende utbygging av nye undervisningslokaler.

«Det er under utbygging nye, flotte skolebygninger for yrkesfag ved RVGS, med kapasitet for over 900 elever. Et vedtak om å legge regiontilbudet for YSK til Fræna vgs, medfører at 48 elevplasser ikke legges til RVGS. Ledige skolepulter vil utgjøre en stor kostnad for Møre og Romsdal fylkeskommune. Skolen vil med nye og moderne byggfaghaller og klasserom trolig oppleve økt søkning.»

Saka om nedlegging i Fræna ble tatt opp i fylkestinget, men de ønsket ikke å overprøve utdanningsutvalget.