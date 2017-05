Skiten rant ned mot Rødvenfjorden

Store mengder naturlig gjødsel rant nedover jordet på en gard på Holmemstranda tirsdag kveld. En del av skiten rant ut i Rødvenfjorden etter uhellet.

Politiet bekrefter at de ble varslet om hendelsen. En nabo hørte høge lyder da tanken brast.

– Vi varslet videre til brannvesenet med tanke på å hindre forurensing av fjorden, opplyser politiet til Rbnett.

Garden ligger på nedsiden av vegen, og tanken står noen hundre meter fra Rødvenfjorden. Ingen mennesker var på stedet da uhellet skjedde.

For bonden medfører gjødsellekkasjen store tap. Det er tid for gjødsling, og nå må bonden finne alternative løsninger. Trolig blir hendelsen en sak for forsikringsselskapet.

Ifølge folk i området inneholdt tanken flere tusen liter blautgjødsel, og innholdet fløt nedover jordet i en bredde på 80-100 meter. Gjødseltanken er fullstendig ødelagt.

Gardbrukeren og hans familie har ikke ønsket å kommentere saka overfor media.