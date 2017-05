Ber om 692 millioner kroner i 2018

MOLDE: Søknaden om lånefinansiering for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal ble sendt til Helse- og omsorgsdepartementet i desember 2016. I søknaden ber Helse Midt-Norge, som står ansvarlig for å finansiere SNR, om lånefinansiering for prosjektet som har ei kostnadsramme på 4,3 milliarder kroner i 2016-verdi. I søknaden ber Helse Midt om lån fra staten på 70 prosent av kostnaden, altså drøyt 3 milliarder kroner.

Står i kø for å bygge nysjukehuset Prosjektdirektør Helle Jensen har hatt 20 møter med næringslivet om sjukehusbygget.

Får svar i statsbudsjettet

Helse Møre og Romsdal har beregnet hvor mye penger som trengs til SNR-prosjektet i 2018. Administrerende direktør Espen Remme opplyser at behovet for investeringer er 692 millioner kroner neste år. I tillegg kan det være aktuelt å overføre 15-20 millioner kroner som var tenkt brukt i år, til 2018. Hvor stor andel av summen som staten bidrar med for 2018, blir klart når forslaget til statsbudsjett legges fram i oktober.

Det er Sykehusbygg HF som er byggherre for det nye sjukehuset, og som har ansvaret for å gjennomføre forprosjektet for SNR.

Starter riving i januar

Planene ligger klare for å starte rivingren av de rundt 100 år gamle psykiatribyggene på Hjelset i januar 2018. Ifølge prosjektorganisasjonen i Sykehusbygg, skal grunnarbeidene på tomta for nyesjukehuset komme i gang om 18 måneder, altså i november 2018.

Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, som omfatter både nytt sjukehus på Hjelset og ombygging av deler av dagens sjukehusbygg i Kristiansund til et distriktsmedisinsk senter, er inne i en forprosjektfase.

Endelig vedtak i november

Forprosjektet skal besluttes av styret i Helse Møre og Romsdal i november år, og av styret i Helse Midt-Norge i desember i år. Når forprosjektet er besluttet, er også det endelige vedtaket om å bygge SNR fattet.

Etter tidsplanen skal det nye sjukehusbygget være ferdig mot slutten av 2021. Deretter skal det testes før det tas i bruk våren 2022.