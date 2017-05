– Har større ambisjoner enn å kaste noen styremedlemmer

Kristiansund kommune har holdt korta tett til brystet før ankesaka om sjukehusvedtaket skal opp for Frostating lagmannsrett. Nå røper han ambisjonene overfor medlemmene i den lukka Facebook-gruppa «Vi som vil ha Astrid Eidsvik tilbake i sykehus-saken».

– Jeg kan røpe såpass at vi har langt større ambisjoner enn å få kastet noen styremedlemmer. Ja, vi ønsker å oppnå det bystyret vedtok, nemlig av vedtaket blir kjent ugyldig, skriver Kjell Neergaard (Ap) i innlegget som ble postet på Facebook litt før midnatt tirsdag.

Dette kan tolkes som et svar til Arbeiderpartiets nestleder i Kristiansund, Arne Grødahl, som i et leserinnlegg på ksu.no mente at rettssaka neppe kan endre plasseringen av det nye fellessjukehuset.

Neergaard: – Ingen dramatikk i dette Kristiansund kommune frykter ikke at ankesaka blir avvist av retten.

Kristiansund-ordføreren gikk mot å anke sjukehussaka da spørsmålet var oppe til behandling i bystyret, men som ordfører sier Neergaard at det er hans plikt å følge vedtaket og forberede saka for en ny runde i retten.

– Jeg blir sterkere i troen for hver dag, og vi vil møte veldig godt forberedt i lagmannsretten i Trondheim om en drøy måned, skriver Neergaard og ber de 7844 medlemmene i gruppa om deres moralske støtte under rettssaka.

Kommunen har byttet ut kommuneadvokaten med advokat Anna Camilla Selman før ankesaka. Regjeringsadvokat Erik Bratterud skal igjen føre saka for Helse Midt-Norge. Det er satt av seks dager til rettsforhandlingene.

Kristiansund kommune har valgt å unndra saksdokumentene fra offentligheten. Romsdals Budstikke har bedt om innsyn i dokumentene, men avisa har fått avslag. På Facebook forklarer Neergaard dette:

– Våre høyt kompetente advokater har bestemt å holde våre saksforberedelser unna offentligheten, skriver ordfører Kjell Neergaard.

Rbnett har forsøkt å komme i kontakt med Kjell Neergard onsdag.