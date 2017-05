– Blir helt feil med omkamp på geografi

Utdanningsavdelinga avlyste den planlagte YSK-linja på Fræna vgs etter at én av de nødvendige 10 søkerne ikke hadde den nødvendige karakteren i ett av fagene på ungdomsskolen. Det har fått næringslivet i Molde til å prøve omkamp og få starte opp linja i Molde der de regner med at man vil få flere søkere.

Det skaper reaksjoner i Fræna.

– Vi bør ta en omkamp på å få opprettet linja - ikke på hvor den eventuelt skal lokaliseres. Fræna og Molde er et felles bo- og arbeidsmarked, og vi bør ikke ta fra hverandre. Det går buss mellom stedene hver halvtime, og det er ikke noe problem om linja ligger i Fræna, sier gruppeleder i Fræna Arbeiderparti, Sofie Elisabeth Brekken, til Rbnett.

– Forstår frustrasjonen Leder i Utdanningsutvalget, Bjarne Storfold Elde (Ap), har full forståelse for frustrasjonen hos elever og foreldre, men sier at det er vanskelig å opprettholde alle tilbud.

Hun mener at at linja burde ha vært satt i gang uansett, og at den ene søkeren som manglet en karakter i matematikk, kunne fått et tilbud om å forbedre seg i det faget.

– Nå har det også kommet en ellevte søker etter at fristen hadde gått ut. Dette har vært kjent i ei uke – og før fylkestinget behandlet saka i forrige uke. Derfor bør linja starte opp som planlagt i Fræna der man har forberedt seg på å ha dette tilbudet. Vi trenger ungdom som tar denne utdannelsen, sier Brekken.