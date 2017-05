Tenåring må i fengsel etter fyllekjøring

En tenåring fra Rauma er dømt til fengsel i 30 dager etter å ha kjørt med promille.

Høy promille

Det var en sommerdag i fjor at gutten kjørte med promille. Ifølge dommen fra Romsdal tingrett kjørte han langt over fartsgrensa på stedet, samtidig som han hadde høy promille. Turen endte med at han kjørte av vegen. Bilen ble kastet rundt og gutten ble alvorlig skadet.

Cirka tre timer etter ulykka viste prøvene en alkoholkonsentrasjon på 1,70 promille. Det ble også funnet rester av hasj i blodprøvene som ble tatt.

Husket ikke kjøreturen

Tenåringen bestred at det var han som kjørte bilen. Han har mistet hukommelsen fra en periode rundt ulykka, men fremholdt at promillekjøring stred mot hans prinsipper.

Øyenvitner til ulykka fant ingen i selve bilen, men tenåringen ble funnet bevisstløs i terrenget litt unna bilen en stund seinere. Romsdal tingrett konkluderte med at han var blitt kastet ut av bilen i et av rundkastene. Førerdøra var revet helt opp.

Forsvareren hans mente at retten ikke kunne se bort fra at en annen person var fører, og at tiltalte var passasjer. Dette mente retten kun var spekulasjoner.

Høy hastighet

Gutten ble også dømt for å ha kjørt for fort. Det er ikke gjort beregninger over hvilken hastighet bilen hadde da ulykka skjedde, med avstandsmålinger og fotografier fra stedet «viser tydelig at tiltalte må ha hatt en hastighet som klart overstiger høyeste lovlige hastighet», heter det i dommen.

I tillegg til fengsel i 30 dager, må tenåringen betale 5.000 kroner i bot. Han mister også førerkortet i tre år.