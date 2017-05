En leilighet i Molde Brygge ble solgt for 6,2 millioner kroner. Det var eneste bolig som passerte 6 millioner i listen over eiendomsoverdragelser i april.

Tre eneboliger ble solgt for over 5 milliioner kroner: et hus på Kvam, et hus i sentrum og et i Nordbyen.

To boliger i Nedre Haukåsveg i Fræna gikk begge for 4,3 millioner kroner og ble de dyreste utenfor Molde.