Røkke vil bygge skipet lokalt

Vard Brattvåg skal bygge det nye forskningsskipet som Kjell Inge Røkke og hans TRG Holding skal bygge sammen med WWF (Verdens naturfond).

Skipet blir 182 meter - det lengste som noen gang er bygget av Vard. Skroget skal bygges på Vard Tulcea i Romania og det skal ferdigstilles på selskapets verft i Brattvåg. Skipet er utviklet av Vard Design på Skansekaia i Ålesund i tett samarbeid med Kjell Inge Røkke og hans team, og den internasjonalt anerkjente designeren Espen Øino.

Skipet skal leveres til Rosellinis Four-10, som eies av Kjell Inge Røkke og hans familie.

I en pressemelding fra Vard, skriver Hege Akselvoll at skipet blir et av de mest avanserte forskningsskipene i verden. Skipet utstyres for å kunne utforske havområdet og livet i havet. Skipet skal være stillegående og miljøvennlig slik at det også kan ferdes i ekstra sårbare områder.

Kjell Inge Røkke er glad for å kunne bygge skipet i Vard-systemet.

– Min aller første fabrikktråler ble bygget hos Vard for 30 år siden, og jeg er glad for å ha samarbeidet med dem siden den gang. Det er en glede for meg å få dette forskningsskipet bygget sammen med dem.

Det nye skipet får navnet REV (Research Expedition Vessel).

– Det REV skal blir en plattform for å samle kunnskap. Derfor ønsker jeg velkommen forskere, miljøverngrupper og andre institusjoner ombord for å lære mer og utvikle innovative løsninger for å de utfordringene vi står overfor i havet, sier Røkke.

Konsernsjef Roy Reite i Vard sier han er glad for å samarbeide med Kjell Inge Røkke igjen.

– Vi har en lang historie sammen, og nå er vi glade for å være med på dette private engasjementer Røkke viser for forskning i havet, sier Reite i en pressemelding.