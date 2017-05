Røkke gir bort forskningsskip til WWF

Kjell Inge Røkke skal betale for byggingen og driften av et forskningsskip som skal ha et mannskap på 30 og plass til 60 forskere.

Skipet får navnet REV – en forkortelse for research, expedition og vessel – og det skal bygges i samarbeid med WWF, skriver Aftenposten. Det er ikke kjent hvor mye skipet kommer til å koste. Byggekontrakten med skipsverftskonsernet Vard ble undertegnet mandag, og byggingen skal skje i Brattvåg og Romania.

Forskningsskipet blir 181 meter langt og skal være ferdig sommeren 2020. Skipet skal ha utstyr til å kunne foreta målinger både i atmosfæren og ned til 6.000 meters dyp. REV skal også kunne suge opp og brenne plastsøppel som det kommer over på sin ferd.

Røkke sier han ikke har planer om å tjene noen penger på prosjektet. Skipet er en del av hans planer om å la formuen hans komme samfunnet til gode.

– Havet har gitt meg store muligheter. Det er jeg takknemlig for. Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det. Ideen om et slikt skip har utviklet seg over mange år, men planene er blitt konkrete det siste året, sier Røkke til Aftenposten.

Røkke vil bygge skipet lokalt Lager forskningsskip 30 år etter at Vard bygget hans første fabrikktråler.

WWFs generalsekretær Nina Jensen er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Røkke. Hans selskap Aker BioMarine og WWF har samarbeidet i ti år for å sikre at krill-fisket i Sørishavet skal være bærekraftig.

– Jeg har aldri samarbeidet med noen bedrift som har vært så seriøs i sitt ønske om å drive bærekraftig. Derfor nølte vi ikke da Røkke ville ha oss med på å utvikle dette forskningsskipet, sier Jensen.