Nå kan du kjøpe bussbilletter som er gyldige i 24 timer

Nå er det mulig å kjøpe periodebilletter til bussene i Molde, Kristiansund og Ålesund – gyldig i 24 timer.

– Periodebilletten lønner seg for deg som skal reise mer enn tre turer i løpet av ett døgn, sier seksjonsleder Konrad Lillevevang i Møre og Romsdal fylkeskommune.

24-timersbilletten i Molde og Kristiansund koster 86 kroner for voksne og 58 kroner for barn. I Ålesund er prisen henholdsvis 111 og 76 kroner. Her gjelder billetten også i Moa-området.