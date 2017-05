Rot og søppel etter fest i Jensgurilia

En politipatrulje fant mandag morgen mye søppel, flasker og rot i Jensgurilia.

– Vi henstiller til at de som har rota, drar og rydder etter seg i løpet av dagen, sier operasjonsleder Siri Engdahl.

– Vi mistenker at det er russen som har ansvar for rotet, sier Engdahl, og viser til skiftleder i moldepolitiet som så russ på stedet natt til 1. mai.

Rbnett fikk kl. 11.25 en rask kontakt med Emil Skrede, russepresident på Romsdal vgs, på siste rest av hans mobilbatteri:

– Vi er på vei opp for å rydde nå, opplyser han.

Like etter får Rbnett opplyst dette fra Norunn Brøste Kjersem:

– Russen har nå vært og ryddet opp det meste, og har satt opp ryddevakter utover dagen for å få tatt det som ligger under bilene. Viktig informasjon for sinte turgåere, skriver hun i en melding.