Over 5500 StikkUt-registreringer første dagen

- Det er fantastisk at så mange er på tur. Det er godt for folkehelsa, uten tvil, sier StikkUt-ansvarlig Marte Melbø i Friluftsrådet Nordnmøre og Romsdal.

Klokken 2115 var 5532 registreringer på stikkut.no, fordelt på 2815 brukere. I fjor var det 4046 registreringer og 2134 brukere som hadde registrert seg innen 2. mai kl 10:00.

Veldig fornøyde

- Vi er veldig fornøyd med at folk bruker opplegget vi legger til rette for, det viser at vi vi har truffet mange med konseptet. Jeg tror det handler om at alle er med på samme konsept, enten turen er lang eller kort. Vi har de høge tøffe og de helt enkle turene, og da passer vi for mange, sier Melbø.

At noen har gjort det til prestisje å ta alle turene, eller få mange registreringer, er en trend som har kommet. Det viser seg på tallene fra dag 1.

Her er de nye Stikk ut-postene! Nå kan du planlegge turer i hele Nordmøre og Romsdal.

Flere ute ved midnatt

- Jeg satt spent oppe i natt, og så at ett minutt over midnatt var det 3 registreringer, to minuttter over midnatt var det seks, og så videre. Før klokka var 01 var det 53 som hadde registrert seg, sier Melbø.

- Det har blitt en liten greie for noen med midnatts-stikkut-tur første natta. Jeg har sett bilder på Facebook av at folk faktisk var på tur, sier Melbø.

Hun minner også om at man har seks måneder på seg til å gå på tur, så man behøver ikke stresse med å ta alle turene. I år er det økt til 194 turer på Nordmøre og i Romsdal. 40 av dem har ikke fått kodekort enda, på grunn av snø og forhold.

Hjelper folk ut

- Det er viktig at vi tar hensyn, og noen steder må det kanskje få tørke opp litt etter at snøen har forsvunnet, men på hjemmesiden vår er det hele tiden oppdatert med hvilke turer som har kode og hvilke som ikke har det.

På nettsiden står det også beskrivelse av alle turene.

- Vi hjelper folk ut. Vi forsøker å gjøre det enkelt for folk å vite hvor man skal gå, hvor man skal parkere og starte turen fra. Særlig innflyttere sier at dette gjør det lett å bli kjent i området, og å utforske turer man ikke går hver dag, sier Melbø.

Totalt var det i 2016 hele 255 534 registreringer på stikkut.no.