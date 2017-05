Jernbanevekret vil utvikle godsstrategi for Raumabanen

– Jernbanedirektoratet er av den oppfatning at Raumabanen har et mye større potensiale for godstransport enn det vi ser i dag, står det i invitasjonen som er sendt til berørte myndigheter, næringsliv og media.

Jernbanedirektoratet vil derfor i tett samarbeid med Rauma kommune, Møre- og Romsdal fylke og det regionale næringslivet utarbeide en egen godsstrategi for Raumabanen i løpet av høsten 2017. I dette arbeidet vil man vurdere alle forhold som innvirker på banens konkurranseevne. Godsstrategien for Raumabanen vil bli førende for den videre utviklingen av banen, står det videre i invitasjonen.

Usikker markedssituasjon

Jernbaneverket skriver videre at godstransporten på Raumabanen har i lang tid hatt store operative og kommersielle utfordringer. Dette har resultert i en usikker markedsposisjon og et begrenset tilbud. Framtidsutsiktene er svært dystre hvis man ikke lykkes med å endre de kommersielle forutsetningene for banen.

I Regjeringens stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2018 – 2029 ligger det inne en betydelig satsning på gods på jernbane. «Godspakken» på ca 17,8 mrd. kr i perioden vil styrke godstransporten på jernbane betydelig. I godspakken ligger det viktige terminal- og linjetiltak på Østlandet og i Innlandet, som gir direkte effekt for trafikken på Raumabanen. Det er denne godspakken Jernbaneverket ønsker å redegjøre formål og innhold i på informasjonsmøtet.

Orientering

Dette står på programmet i Rådhussalen på Åndalsnes torsdag 4. mai.

• Orientering om godssatsingen i NTP, Jernbanedirektør Elisabeth Enger

• Orientering om jernbanens godssatsing og initiativet på Raumabanen, Roger Kormeseth, Gods Jernbanedirektoratet

• Raumabanen sett fra Rauma kommunes ståsted, Ordfører Lars Olav Hustad

• Raumabanen i et regionalt perspektiv, representanter fra Møre- og Romsdal fylke kommenterer

• Spørsmål og svar