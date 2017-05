Fræning fikk abeidspraksis i Forbundsdagen

Molde /Berlin: – Dette er prikken over i-en i utvekslingsåret, sier Oliver Stavik (18) fra Fræna, som tar andre året på videregående ved en skole i Murrhardt i nærheten av Stuttgart sør i Tyskland.

Skrev søknad

Det er imidlertid ikke skoleomgivelser Stavik har frekventert den siste uka. Da skolen åpnet for at elevene i yrkesretta valgfag kunne ta en uke arbeidspraksis i valgfri bedrift, smalt Stavik like gjerne til, og søkte seg til Forbundsdagen, det tyske parlamentet i Berlin.

– Jeg er nestleder i Møre og Romsdal Unge Høyre, og godt over gjennomsnittet interessert i politikk. Jeg skrev en søknad til et parlamentsmedlem fra området jeg bor i, og det gikk vegen. Det er veldig morsomt at en nordmann bosatt i Stuttgart får komme og jobbe i Forbundsdagen. En helt utrolig mulighet, sier Stavik.

Politisk rådgiver

Stavik har vært utplassert ved kontoret til Norbert Barthle, statssekretæren for samferdsel og digital infrastruktur. Barthle sitter også i parlamentet.

– Jeg har fått innblikk både i arbeidet i Forbundsdagen og ved kontoret til statssekretæren. Det har gjort uka spesielt artig, sier Stavik.

– Hva har du gjort?

– Statssekretæren har flere ansatte, og jeg har fungert som politisk rådgiver, bidratt til å forberede saker og drevet research. Jeg har også vært med på møter for å observere hvordan de jobber, sier Stavik.

– Har du fått hilse på Angela Merkel?

– Dessverre ikke, sier Stavik.