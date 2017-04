Studie viser at nordmenn ønsker å spare mer

Det kommer fram i det ferske forbrukerbarometeret Ipsos har utarbeidet for DNB.

Nesten halvparten av de spurte sier de vil spare mer i år enn i fjor, og blant de yngste svarer to av tre at de skal spare mer.

– Én av grunnene til at folk ønsker å spare mer, kan være at renten er lav og at de har mer igjen på konto etter at utgiftene er betalt, sier DNBs forbrukerøkonom Ylva Molenaar til NTB.

– Mange innser at det kan være lurt å sette av litt ekstra på konto til uforutsette utgifter, samt til ferie og andre fremtidige sparemål, tilføyer hun.

Boligprisgalopp

Bolig er det mest populære spareformålet.

Mens det i fjor var 17 prosent som varslet at de ville spare til bolig, er tilsvarende andel i år 29 prosent. Vel én av fire vil spare til reise eller ferie, mens én av fem vil sette til side penger for å ha litt ekstra i bakhånd.

Blant nordmenn i alderen 18 til 29 år oppgir 62 prosent at de vil spare til bolig.

– Mange unge opplever at det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet da det har vært en kraftig økning i boligprisene, sier Molenaar.

– Krav til egenkapital og en restriksjon på fem ganger inntekten gjør kanskje at unge ser behovet for å spare til bolig. Et godt tips er å spare i BSU, hvor det er bedre rente enn på sparekonto og skattelette på inntil 5.000 kroner i året, sier forbrukerøkonomen.

Boligprisene har steget voldsomt i det siste, spesielt i storbyene og i området rundt Oslo. I hovedstaden har prisene steget med over 20 prosent det siste året.

Sparetips

Også i gruppen 30–39 år varsler flest at de vil spare til bolig, nemlig 32 prosent. Men blant nordmenn over 40 år er ferie det mest populære spareformålet.

Mens det i fjor var nær 50 prosent som ikke oppga noe konkret mål med sin sparing, har denne andelen i år sunket til 37 prosent.

Det er fornuftig å ha et mål med sparingen, mener Molenaar, som også byr på noen flere sparetips:

Sett en plan for sparingen og hold deg til den.

Én idé er å merke sparingen med hva du ønsker å spare til.

Det kan være lurt å visualisere sparingen med å henge opp et bilde av for eksempel et feriemål.

Lav innskuddsrente gjør at man taper på å ha penger på vanlig bankkonto. Sparing i fond og aksjer kan gi høyere avkastning, men medfører også økt risiko.

– Men sparer du langsiktig, vil jeg anbefale større risiko framfor å la pengene stå på en vanlig rentekonto, sier Molenaar.