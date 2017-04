Tida står stille på kirketårnet

Kirketårnet til domkirka er godt synlig i sentrum av Molde. Helt siden det sto ferdig i 1957, har kirketårnet vært et orienteringspunkt for moldensere og besøkende. Utallige ganger har folk skuet opp mot tårnets topp for å finne ut hva klokka er.

Rekker vi bussen? Hvor lenge er det igjen av parkeringstida? Rekker jeg innom moldetorget før det stenger?

Klokka har gitt oss svar på mange tidsrelaterte spørsmål. Men er du blant dem som trofast orienterer seg om tida ved hjelp av klokka på kirketårnet, bør du ta med deg telefon eller et armbåndsur hvis du planlegger en bytur i helga. Klokka på kirketårnet har nemlig stoppet på slaget fire.

Viktig del av bybildet

Dette skyldes tekniske problemer, forteller kirkeverge Hans Jakob Nes. - Vi er i ferd med å rette opp i feilen i samarbeid med leverandøren. Vi venter på deler som kommer over helga, etter at første forsøk dessverre ikke løste problemet, sier han.

Nes beklager at klokka ikke fungerer, men forteller at de arbeider med å løse problemet så raskt som mulig.

- Hender det ofte at klokka på tårnet stanser?

- Etter at vi oppgraderte systemet for noen år siden, har det heldigvis vært stabilt. Derfor er det viktig for oss at vi finner feilen, slik at dette ikke skjer igjen med det første. Klokka og klokkespillet er en stor del av bybildet, og det er viktig at det fungerer stabilt, sier han.