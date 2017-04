Lørdag formiddag gikk det et snøskred i Sunndal. Tre personer ble begravd under snømassene. To ble hentet ut uskadd, mens en person er fløyet til Ålesund med luftambulanse. Personen skal ikke være livstruende skadd, men skadeomfanget er ukjent. Den skadde mannen er i 50-årene.

Ifølge NRK oppfordrer politiet alle på veg inn i området om å snu fordi det er fare for flere skred.

Skredet skal ha vært 300-400 meter bredt, og ble utløst vest for fjellet Tunga, opplyser politiet på Twitter. Norsk folkehjelp hadde ni mannskaper i aksjon ved snøskredet.