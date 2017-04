Revolter og gyngende gulv

Med sin lett svevende framtoning fikk vokalist og frontfigur Ulrik Bolsønes publikum med på pangstart i låta «Oh!» hentet fra bandets rykende ferske EP «Outdrop», og saken ble ikke akkurat forsøkt dysset ned fra «releasefadder» Britt Janne Tennøy, som med utestemme erklærte konserten for åpnet og fikk folk fram i rockestående.

Sang med

Og ungdom i alder 12 til 65 med et definitivt hovedtyngdepunkt i 16-17-årsgruppa flokket seg rundt den lave scena og sang med, både på bandets egne «hits» og et lekkert anrettet knippe coverversjoner fra U2, Nirvana, Karpe Diem og annet i umiskjennelig Revolt-innpakning. Hvilket betyr energiutladninger i form av fengende 4-minuttere med åpenbart allsangpotensiale, skal en dømme etter responsen i salen.

Om det ikke var plass til så mye dans, så ble det like fullt dansing og det bølgende, lille folkehavet kan kanskje være et forvarsel foran sommerens festivaler for Revolt V. De skal i hvert fall opptre på Skjærvafest med Turboneger, Cezinando og Admiral P, og hvilke andre festivaler som vil tilby sceneplass for det unge moldebandet blir spennende å se.

- Praktfulle

Både konferansier og bandet sjøl «pisket» publikum til innsats for å stemme dem inn til Musikkprisen.no, og hvem vet om det kanskje også ender opp med Giske-festivalspilling?

En strålende fornøyd arrangør , Stian Eikrem på Kompagniet roser både Revolt V og publikum.

- Strålende, og vi ser at det å åpne for ungdom i alle aldere til god musikk – og disse var jo praktfulle – det øker engasjement for de unge på alle måter. Så dette er noe vi også gjerne ser mer av, og noe vi alltid har vært ute etter å stimulere, sier Eikrem.