Nå kan du snart stikke ut igjen

Etter en lang periode med mørketid, kulde og snø, er våren endelig i anmarsj. Et tydelig vårtegn er at Stikk UT!-sesongen starter for fullt søndag 1. mai. Da skal små og store, unge og gamle opp på høye og lave topper med håp om å få muligheten til å sikre seg det gjeve Stikk Ut!-kruset. Da er det bare å børste støv av fjellskoa og finne fram tursekken.

Leder for friluftrådet, Ola Fremo ser fram til sesongen. - Vi ønsker alle en fliott Stikk UT!-sesong med fine naturopplevelser og mye fysisk aktivitet. Jeg vil også ønske Smøla velkommen som ny Stikk UT!-kommune, sier han.

Jobber for fullt

Nordmøre og Romsdal kan skilte med hele 194 turmål, og sesongstarten 1. mai kunne ikke passet bedre. Det er nemlig meldt strålende sol. I Friluftsårdet, og de 16 medlemskommunene, er det stor aktivitet for å gjøre alt klart.

-Stikk UT!-koder er lagt ut på de fleste turmålene, men det er fremdeles for mye snø enkelte steder. Alle Stikk UT!-brukere som ønsker seg opp i høyden bør sjekke stikkut.no for informasjon om hvilke turer som ikke har fått kode ennå, sier Fremo.

Husk å registrere

Fremo oppfordrer alle som går turer til å registere seg som bruker på nettsiden.

-Det er viktig for Stikk UT! at folk bruker registreringsløsningen vår. På den måten får vi tallmateriale som har sto betydning for å dokumentere aktiviteten og ferdselen til ulike turmål, sier han.

Vis hensyn

Fremo oppfordrer alle turgårere til å vise hensyn, da stor ferdsel kan føre til slitasje.

- Vi oppfordrer folk til å vente litt med å besøke de turmålene hvor vårløsninga er størst. Vi vil også rette en stor takk til de mange frivillige for deres innsats, og velvillige grunneiere. Sammen ber vi alle om å vise hensyn til hverandre og naturen, og overholde lokale parkeringsanvisninger.