Vil rydde hele strandlinja i Midt-Norge

– Med kampanjen «Hold Midt-Norge rent» ønsker vi å bidra til at strender fra Helgelandskysten til Romsdalshalvøya blir ryddet, forteller informasjonsrådgiver Arne Buseth i RIR.

Mer enn bare én dag

Sammen med ni andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, ønsker de å gjøre 6. mai til mer enn kun én aksjonsdag.

– Vi legger opp til en kampanjeperiode fra 1. mai til 20. juni, men selvfølgelig med mulighet til å rydde både før og etter, opplyser han.

– Sakene gjør inntrykk

Buseth forteller at oppmerksomheten rundt forsøpøing i havet trolig aldri har vært større enn i vår.

– En strandet hval, en torsk med flaske i magen, plast i Barentshavet og på havets dyp. Sakene gjør inntrykk, og mange har fått øynene opp for at vi må gjøre en innsats for å hindre at avfallet havner i sjøen. Alle som vil være med å plukke avfall i strandsonen, oppfordres til å melde seg på kampanjen.

Kampanjen er en videreføring fra i fjor. Da var seks selskaper med, og det ble samlet inn 110 tonn avfall. I år er det fire selskap som har meldt seg på, og kampanjen dekker hele kysten fra Midsund til Leirfjord i Nordland. 24 985 kilometer med strandlinje til sammen.

Målet: Mer enn det dobbelte

Målet for årets kampanje er å samle inn 246 tonn med avfall.

– Det er et veldig realistisk mål, mener Buseth, men vi klarer det ikke uten innbyggernes hjelp. Vi oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å gjøre en innsats for å rydde bort plast og annet avfall langs strendene våre. Når ryddeaksjonen er ferdig vil renovasjonsselskapene sørge for å hente avfallet, og sende det videre til forsvarlig behandling, sier Bruseth.

10.000 kroner i premie

Som en ekstra inspirasjon til alle som ønsker å delta, vil det bli kåret «årets strandrydder» for Midt-Norge og for lokalområdet. Kåringen foregår ved loddtrekning blant organisasjoner og enkeltpersoner. Premien er 10.000 kroner.

De som vil delta oppfordres til å melde seg på nettsiden www.holdmidtnorgerent.no, eller å kontakte sitt lokale renovasjonsselskap.