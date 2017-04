Nordmørslista har anmeldt «hacking»

Ledelsen i Nordmørslista har levert inn en politianmeldelse for å få stanset tvitringen fra Twitter-kontoen @nordmorslista.

Har ikke tilgang

Kontoen, som kun har 48 følgere, har ikke vært så mye brukt, men aktiviteten har tatt seg opp de siste dagene. Dette har ført til at lederne i Nordmørslista nå anmelder det de kaller «hacking» og identitetstjuveri.

Verken dagens styreleder i Nordmørslista, Per Martin Kjønnø, eller partiets stortingskandidat, Steinar Wiik Sørvik, har tilgang til Twitter-kontoen. I anmeldelse skriver de at de har forsøkt å få stoppet og blokkert kontoen, uten å lykkes.

I en e-post til nettavisa KSU.no, skriver Wiik Sørvik at de anmelder saka slik at «politiet skal få innsyn hos Twitter for å finne ut hvem brukeren har vært».

Retvitring

I anmeldelsen beskrives flere episoder der meldinger lagt ut på Facebook har blitt retvitret på @nordmorslista. En post fra Wiik Sørvik om at Else-May Botten får fornyet tillit, som han delte på den åpne Facebook-gruppa «Nordmøre til Trøndelag» med kommentaren «The torture never Stops», ble retvitret med kommentaren «Torturen fortsetter».

Dette fikk blant annet Botten selv til å uttale følgende til NRK Møre og Romsdal:

– I politikken bruker vi å diskutere sak. Her er det noen som går til personangrep på en ganske spesiell måte.

Og:

– Jeg tror verken Mørebenken eller andre parti mener at det er på denne måten vi skal kommunisere.

– Bare tull

Steinar Wiik Sørvik mener at reaksjonene fra Botten og andre politikere i denne saka ikke henger på greip:

– Å kle på seg offerrollen i denne saka, er bare tull. Når jeg skriver «The torture never Stops», er det med referanse til ei Frank Zappa-låt. Jeg skriver ikke noe om at hun driver med tortur eller noe som kan oppfattes på den måten. Likevel så bruker mektige Arbeiderpartiet hele sitt nettverk på å sverte en liten aktør som Nordmørslista i dette tilfellet. Men når Senterpartiets Jenny Klinge sammenligner oss med baskere noen uker tidligere, altså ei gruppe som har bedrevet terrorhandlinger i årtier, da er det ingen som løfter et øyenbryn eller reagerer på noen måte. Dette mener jeg både er urettferdig og irriterende, sier Wiik Sørvik til Romsdals Budstikke fredag kveld.

– Og ingen i media eller andre har sjekket riktigheten i meldingene. Selv om det, ut ifra meldingene, åpenbart er en falsk konto.

Meldingene slettet

I anmeldelsen skriver lederne for Nordmørslista at de har grunn til å tro at det er utbrytere i partiet som har brukt Twitter-kontoen.

– Den eller de som står bak er ute etter å ødelegge for Nordmørslista, sier Wiik Sørvik.

Fredag kveld har de som styrer @nordmorslista slettet alt på kontoen, og lagt ut meldingen «Etter to døgns unødvendig heksejakt tar vi en pause herfra, inntil vi får bestemt oss for hvem av oss som skal drifte denne kontoen videre!»