KrF trekker ekteskapsforslag

Mange lot seg provosere da Krf i Møre og Romsdal tidligere denne uken fremmet forslag om å endre ekteskapsloven til slik den var før 2008.

Mens Steinar Reiten, 1.-kandidat til stortingsvalget, uttalte at all statistikk viser at heterofilt ekteskap er det beste, mente blant annet Ap-politiker Fredric Holen Bjørndal at partiet framstår som museumsvoktere av gamle synspunkt.

Nå er forslaget, som skulle behandles under partiets landsmøte i helga, trukket. Det bekrefter fylkesleder Tore Johan Øvstebø fredag.

– Det er en enstemmig delegasjon som besluttet i går morges at vi ikke skulle fremme forslaget, sier han.

– Kan du si litt om bakgrunnen for beslutningen? Ble dere rådet til det å trekke forslaget av partiet?

– Beslutningen ble fattet av en samlet delegasjon, enstemmig. På eget initiativ.

– Ekteskapet mellom kvinne og mann er det mest slitesterke Steinar Reiten (KrF) vil ha tilbake lova om ekteskap slik den var før 2008.

– Framstår som museumsvoktere – Jeg trodde ærlig talt kampen for likestilling i ekteskapet var en sak som var vunnet en gang for alle, sier Fredric Holen Bjørdal (Ap).

– Delegasjonen er samstemte

På spørsmål om det ville vært uheldig med en debatt rundt ekteskapsloven i et valgår, svarer Øvstebø slik:

– Vi er enige i delegasjonen om at vi alle kan leve godt med forslaget som landsstyret har foreslått.

– Er det enighet i KrF i Møre og Romsdal om at ekteskapsloven bør endres, eller er det også reaksjoner internt?

– Som sagt er delegasjonen nå samstemt om å stille seg bak landsstyret sin tekst.

– Synes du personlig det er synd at forslaget ikke skal fremmes?

– Nei, og dette er alle i delegasjonen samstemt om.

– Påfører skam og krenkelse Svs førstekandidat fra Møre og Romsdal til stortingsvalget er rystet over Reitens ekteskapsutspill.

Kompromiss

Dagen etter Reiten hadde uttalt seg om forslaget, ba Romsdals Budstikke han om å kommentere argumentene nærmere.

Reiten takket nei, og viste til at det hadde blitt sendt ut en e-post fra fylkesledelsen om at ingen skulle kommentere ekteskapssaken før de hadde hatt møte med delegasjonen som skulle på landsmøtet. Dette bekreftet Øvstebø.

Sterke reaksjoner på forslag fra Krf Legger lokk på ekteskapssaka Kristelig Folkeparti vil ikke kommentere noe mer rundt ekteskapssaka nå. – Vi trenger et møte i delegasjonen til landsmøtet om denne saka, sier fylkesleder Tore Johan Øvstebø.

– Hva tenker du om at forslaget nå er trukket?

– En samlet delegasjon er enig om at vi ikke fremmer forslaget. Vi lever godt med det kompromisset som landsstyret har kommet fremt til, og som nå kommer til å bli vedtatt, sier Reiten.

Dette skriver landsstyret i KrF i sitt programutkast under «Ekteskap og samliv»:

Ekteskapet er en grunnleggende og viktig ordning i vårt samfunn. Ekteskapet som ordning mellom mann og kvinne har dype røtter i tro og tradisjon, og familien er det mest grunnleggende fellesskapet i samfunnet. KrF vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst. Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv. KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform.