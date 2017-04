Bilbyen på Eikrem vokser – Slatlem flytter også

Slatlem Molde holder i dag til på Kviltorp, der de selger Skoda og Mazda.

Fra før er det kjent at Brages Molde, Nardo Bil og Harald Hustad & Co vil flytte til Bilbyen på Eikrem. Bertel O. Steen i Årødalen, som ligger på naboeiendommen, definerer seg også som en del av Bilbyen, selv om firmaet ikke ligger inne på området som nå blir utbygd i Årødalen.

Slatlem med sterk vekst

Slatlem Molde AS, med 14 ansatte, har hatt sterk vekst de siste åra. Omsetninga økte fra 59,1 millioner kr i 2015 til 81,2 millioner kr i fjor. I forhold til 2013 er omsetninga doblet. Resultat før skatt ble i 2016 på 1,9 millioner kr.

– Vi er veldig godt fornøyd med utviklinga i Molde, sier Anton Slatlem, som med base i Kristiansund eier bilkonsernet Slatlem Holding som i fjor omsatte for 302 millioner kr og fikk et resultat før skatt på 9,9 millioner kr. Han sikter mot en halv milliard i omsetning.

– Bakgrunnen for at vi flytter til Bilbyen på Eikrem, er at vi øker salget og omsetninga, og har fot lite plass der vi holder til i Molde i dag. Det er også krav fra importører til standard på salgslokaler, sier Anton Slatlem. Slatlem Molde blir leietaker i det 1.800 m² store bygget firmaet flytter til på Eikrem.

Stor interesse for Bilbyen

Daglig leder Bente A. Myrstad i Angvik Eiendom sier at det er stor interesse for Bilbyen på Eikrem.

Bilbyen blir på 124 dekar, hvorav 78 er på sørsida og 46 på nordsida av vegen. Det er sørsida som blir utbygd først, og som en nå konsentrerer seg om.

– Vi er godt fornøyd med interessen, og jobber aktivt i markedet. Vi har veldig stor tro på området og ser at det blir bra, sier Bente A. Myrstad.

Angvik Eiendom har nå brukt tida til å arrondere området i forhold til bilforretningene som har vært aktuelle.

– Vi jobber med enda flere. Det er også relaterte virksomheter som er interessert, sier Bente Myrstad.

Hun opplyser at grunnarbeidet på området har vært ute på anbud, og at en nå er i sluttforhandlinger om kontraktene.

– Det blir oppstart på tomta før sommeren. De første tomtene skal være leveringsklare i september-oktober. Da tar det et års tid før byggene er klare til å åpne, sier Bente A. Myrstad.

Rivende utvikling

– Vi har hatt en rivende utvikling i salget i Molde. De siste åra har vært ei glanstid. Jeg er kjempefornøyd. Både bilene og vi har blitt godt mottatt i Romsdal, sier Anton Slatlem, som kjøpte Wiigmaskin i 2004. Siden har det vært både opp- og nedturer, med noen tunge år.

– Vi har byttet merker, fått inn Skoda, og fått riktig folk på plass. Det er viktig å ha flinke folk som er på ballen hele tida. Omsetninga er doblet med nesten samme antall ansatte, sier Anton Slatlem.

Nå medvirker den nye modellen Skoda Kodiac til en kraftig økning i salget. Anton Slatlem sier omsetninga til Slatlem Molde vil øke kraftig også i år.

Omsatte for 302 millioner kr

I Kristiansund eier han både Slatlem Kristiansund og Bilcentrum, samtidig som han har betydelige eierinteresser i andre bilrelaterte virksomheter. Slatlem Kristiansund selger Mercedes, Kia, Peugeot og Mazda. Bilcentrum selger Volkswagen. Et nytt Slatlem-selskap skal selge Skoda i Kristiansund. Slatlem i Kristiansund skal også begynne med salg av Mercedes lastebiler.

Tredje generasjon

Anton Slatlem er tredje generasjon i firmaet. Han har overlatt ledelsen til sønnen Idar Slatlem. Men selv sitter Anton Slatlem med alle aksjer i konsernet, og er aktiv i virksomheten.