Sparte på billigere diesel

KRISTIANSUND: Da regnskapet for 2016 ble gjort opp, viste det at Møre og Romsdal fylkeskommune hadde brukt 85 millioner kroner mindre til samferdsel enn forventet.

– Hvordan skal folk forstå at penger som kunne vært brukt til asfalt og vedlikehold, nå havner på fylkeskommunens fond, leder av samferdselsutvalget, Kristin Sørheim?

– Forklaringen på at vi brukte 85 millioner kroner mindre i fjor til samferdsel, var at oljeprisen ble lavere enn vi trodde den skulle bli. Vi har en ordning med kontrakter for busser, hurtigbåter og ferjer der selskapene får betalt på forhånd. Når året er omme, foretas en avregning. Da regnestykket ble gjort opp, viste deg seg at vi har 85 millioner kroner til gode på drivstoffet.

Kristin Sørheim understreker at fylkeskommunen brukte mer penger på vedlikehold av fylkesvegene enn budsjettert.

– Kunne mer penger vært brukt på asfalt og annet vedlikehold?

– Det er et spørsmål som kunne vært stilt. Vi vet aldri hvordan oljeprisen utvikler seg. Hadde oljeprisen vært høyere enn vi hadde lagt til grunn, ville samferdselssektoren måttet ta støyten. Da hadde vi risikert å måtte kutte i bussrutetilbud, ferjeavganger og vedlikehold. Nå går pengene inn i fylkeskommunens fond. Så forventer vi at blir drivstoffprisen høyere, har fylkeskommunen penger i bakhånd til å putte inn, sier Sørheim.