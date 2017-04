Setter opp charter til Mallorca i høstferien

Ving håper nå å friste romsdalinger og nordmøringer til å ta turen til varmere strøk i høstferien. Onsdag ble det kjent at de setter opp direktefly fra Kvernberget til Mallorca.

Fra lørdag til lørdag

– Det blir satt opp et eget charter-fly akkurat i høstferieuka – direkte fra Kristiansund til Mallorca. Det er Ving som står bak flygningen, forteller Gunn Line Hollingsholm i Bennett Ferie.

Avgang fra Kvernberget er lørdag 7. oktober klokka 14.10. Hjemreise har avgang klokka 16.00 – du lander da i Kristiansund fire timer seinere.

Fra Molde i sommer

For de som vil til Mallorca i sommerferien, så går det direktefly fra Molde fra og med fredag 16. juni. Det er TUI som har disse charter-rutene fra Molde. Dette tilbudet varer fram til og med fredag 18. august. Så i skolens høstferie i oktober, blir dermed Kristiansund det nærmeste tilbudet.

– Perfekt for familier

– Klimaet er fortsatt hyggelig på Mallorca på dette tidspunktet. Og det er massevis av fine familiehotell her, forteller Hollingsholm.

Det er første gang at det er satt opp noe sånt fra Kristiansund, sier Hollingsholm, som heller ikke vet om at det har vært gjort fra Molde heller.

– På den måten slipper romsdalinger og nordmøringer å dra veien om Oslo eller Trondheim. Dette er et perfekt tilbud for barnefamilier når skolene har ferie, eller for voksne som vil ned og sykle. Det er det mange som gjør, sier hun.