God 2017-start for Sparebanken Møre

Sparebanken Møre en fått god start på 2017. Etter årets tre første måneder har Sparebanken Møre et resultat etter skatt på 131 millioner kroner, mot 134 millioner på samme tidspunkt i fjor. Ren kjernekapital har økt fra 14,2 prosent til 14,9 prosent.

Øker markedsandelene

– De siste 12 månedene har vi hatt en vekst på 8 prosent i personmarkedet, noe som er høyere enn årsraten ved utgangen av 2016. I en tid med tøff konkurranse, er dette en bekreftelse på at vi er både attraktive og konkurransedyktige. Etter en periode med noe lavere vekst for næringsliv, opplever vi nå tiltakende vekst også i dette markedet, sier adm. direktør i Sparebanken Møre, Trond Lars Nydal i en pressemelding.

Også innskuddsveksten er sterk og har de siste 12 månedene økt med 9,8 prosent. Ved utgangen av 1. kvartal hadde banken en innskuddsdekning på 60,5 prosent.

Driftskostnadene økte med 2 mill. kroner fra samme tidspunkt i fjor og endte på 150 mill. kroner. Sett bort fra den nylig innførte finansskatten som ga banken ekstra kostnader på 3 mill. kroner i kvartalet, er kostnadsnivået som tidligere.

Forventer lave tap

Sparebanken Møre har bokført 2 mill. kroner i tap på utlån og garantier i 1. kvartal, mens totale tapsnedskrivninger utgjør 335 mill. kroner pr. utgangen av kvartalet. Netto tapsutsatte engasjement har de siste 12 månedene hatt en reduksjon på 20 mill. kroner. Nydal forventer at tapsnivået i år forblir lavt.

– Misligholdet er svært lavt og kvaliteten i porteføljen vår er god. Nå ser vi også at store deler av næringslivet i fylket opplever økt aktivitet på grunn av en svak krone, lave renter og en ekspansiv finanspolitikk. Videre har oppgangen i oljeprisen det siste året bidratt til redusert usikkerhet for de oljerelaterte næringene, sier Nydal.

Forenkler med Vipps

I februar inngikk Sparebanken Møre og 105 andre norske banker et samarbeid om videreutvikling og distribusjon av Vipps som felles norsk mobil betalingsløsning.

Blant produktene som snart vil bli tilgjengelig er Vipps Bedrift for lag, foreninger og små og mellomstore bedrifter. Vipps Bedrift vil erstatte SPING, som er bankens eksisterende løsning for denne målgruppen.

– Sparebanken Møre er den største banken i Møre og Romsdal, og en betydelig støttespiller for over 3500 lag- og foreninger i fylket. Selv om vi har hatt gode løsninger for våre kunder, har mange gitt uttrykk for at de foretrekker én løsning og én leverandør. At norske banker nå har gått sammen om dette, vil gjøre markedet mer oversiktlig for både betaler og betalingsmottaker, sier adm. direktør Trond Lars Nydal.