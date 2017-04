Glamox skal lyse opp ny plattform

Glamox har signert en rammeavtale med Statoil for levering av LED-belysning til den flytende plattformen (FPSO) på Johan Castberg-feltet.

Glamox vil levere en komplett LED-belysningspakke. Denne omfatter armaturer og flomlys for både eksplosjonsfarlige og sikre områder. I tillegg kommer Glamox til å tilby et bredt spekter av belysningsprodukter til boligkvarteret. Valget av LED-teknologi sikrer Statoil og deres partnere betydelige fordeler slik som lang produktlevetid, lite vedlikehold, lavt energiforbruk og en bedre miljøprofil.

– LED er framtidas belysning. Basert på vår lange erfaring fra marin- og offshore-sektoren, har vi utviklet LED-belysning som er skreddersydd for krevende omgivelser. Vi er stolte av at Statoil har valgt oss som leverandør til et så viktig prosjekt, sier konsernsjef i Glamox, Rune Marthinussen.

Operativt i 30 år

Statoil forventer at Johan Castberg-feltet vil være operativt i over 30 år og at hoveddelen av ringvirkningene vil skapes i den langvarige produksjonsfasen. Forutsatt en endelig investeringsbeslutning vil Johan Castberg generere stor aktivitet for leverandører i Nord Norge og skape ringvirkninger i hele landet, både i utviklings- og driftsfasen. I et vanlig driftsår vil Johan Castberg-feltet generere 1200 årsverk, hvorav 300 forventes å komme i Nord Norge. En plan for utvikling og drift (PUD) er forventet godkjent tidlig i 2018.