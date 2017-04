Er dette Moldes mest luftige arbeidsplass?

Arbeidet på tomta til Brunvollkvartalet skrider fram. Fredag startet arbeidet med å montere ei enorm kran som vil prege bybildet i Molde sentrum i hvert fall et års tid framover.

Blir stående

– Denne krana blir nok stående ei stund, ja, i hvert fall til neste år en gang. Den skal i all hovedsak brukes under hele byggearbeidet, forteller anleggsleder i arbeidsfellesskapet AS Kleive/Christie, Magne Nakken, til Rbnett.

– Vi driver og monterer den nå i dag, og den vil være operativ fra neste uke, trolig rundt tirsdag eller onsdag, forteller Nakken.

Her blir det innflyttning jula 2018 Det er ikke rom for hvileskjær på denne tomta.

Heftig høgde

Krana har ei krokhøgde på 43 meter. Den løfter 1,7 tonn 55 meter ut fra stammen og 8 tonn inne med kranstammen, kan anleggslederen opplyse om.

De første leilighetene i Brunvollkvartalet skal etter planene være klare til innflytting til jula 2018. Arbeidet med å rive fabrikklokalene startet i slutten av november i fjor.

Totalt skal det bygges 92 leiligheter der den tidligere Brunvoll-fabrikken sto.

Hermund Johansen begynte på Brunvoll i 1969 – denne måneden forsvinner gamlefabrikken ved Moldeelva – Det er vemodig at fabrikken rives Hermund Johansen begynte på Brunvoll i 1969 – denne måneden forsvinner gamlefabrikken.