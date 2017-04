Drakk 12-15 øl – så satte han seg i bilen

En romsdaling i begynnelsen av 20-åra måtte i forrige uke møte i Romsdal tingrett tiltalt for promillekjøring.

Hyttefest

Den unge mannen la alle kortene på bordet da saka mot ham var oppe. Det var en oktoberkveld i fjor at han hadde kjørt til ei hytte og deltatt på en fest. I løpet av kvelden drakk han mellom 12 og 15 bokser med øl, sa han.

I løpet av festen ble han oppmerksom på en annen fest, et stykke unna. Han bestemte seg for å dra dit, og satte seg i bilen og kjørte.

Mistet kontrollen

Etter noen kilometer mistet han kontrollen. Bilen for over motsatt kjørefelt, ei grøft, og en gang- og sykkelveg, før bilen til slutt rullet rundt på taket på et jorde.

Han anslo at farta på ulykkestidspunktet var rundt 70 kilometer i timen. Bilen fikk store skader, men selv slapp han unna det hele uten skader.

Høy promille

En person kom og hjalp ham ut av bilen. Kort tid seinere kom politi og ambulanse til stedet. Han ble deretter tatt med til blodprøvetaking – resultatet viste at han hadde en promille på 1,79.

Sorenskriver Svein Eikrem, som ledet retten, fremholder at det må reageres strengt mot slik kjøring.

Straffen ble slik påtalemyndigheten foreslo, 21 dagers fengsel, samt at han mister førerkortet i to år. Mannen, som er student uten inntekt, må også betale 10.000 kroner i bot.