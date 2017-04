24 bilførere kjørte for fort

Til sammen 24 bilførere fikk redusert bankkontoen forskjellige steder i distriktet onsdag kveld.

Åtte ble tatt på Visnes i Eide. I 60-sona var høgeste fart målt til 81 km/t. Alle fikk forenkla forelegg.

På Bolsøya hadde UP stilt seg opp i 80-sone, og også her ble åtte bilførere tatt for fart. Høgeste fart var 103 km/t. I tillegg fikk en bilfører forelegg for å ha brukt mobiltelefonen, mens en annen fikk gebyr for ikke å ha brukt bilbelte.

I Malmefjorden ble åtte bilførere tatt i 60-sona og dro hjem litt fattigere. Høgeste hastighet ble målt til 78 km/t.