Tre til sjukehus

Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til Årø onsdag formiddag.

To biler har kollidert like ved Brunvollbrua på Årø. Tre personer er sendt til Molde sjukehus for sjekk. Halvannen time etter kollisjonen meldes det at parsonene i bilen var lettere skadet. To av de involverte i ulykka var heimehørende i en romsdalkommune, mens den tredje var bosatt på Nordmøre.

Den ene bilen ble truffet i siden av den andre bilen.

Vegen ble stengt ved ulykkesstedet klokka 11. En time seinere melder politiet at vegen er åpen igjen.