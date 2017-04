Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til Årø onsdag formiddag.

To biler har kollidert like ved Brunvollbrua på Årø. Tre personer er sendt til Molde sjukehus for sjekk. Skadeomfanget er ikke kjent.

Vegen er stengt ved ulykkesstedet.

Saka oppdateres.