Nå har hoggormen våknet

Vi er godt inne i årets andre vårmåned, og vinteren er på vei til å trekke seg tilbake. Det blir mildere temperaturer, noe som lokker de fleste av oss ut av vinterdvalen.

Kjell Langmyren, tidligere fotograf i Romsdals Budstikke, var ikke alene om å nyte vårsola mandag.

– Hoggormen lå rundt ti meter fra porten bak huset vårt i Malmedalen. Det fristet ikke å godsnakke med den, men den så ut til å være nærmere én meter lang, sier han.

Langmyren tror det var en hunnorm, da disse ofte har en brunaktig bunnfarge og et svart mønster.

– Den var veldig diger, så det kan godt være at den var drektig.

– Er ekstra oppmerksom

Langmyren har to hunder, og sier at han er ekstra oppmerksom når de er ute på tur under hoggormsesongen.

– Jeg bruker veldig kort bånd, og hundene går ved siden av meg. Fra nå og ut september tramper jeg ekstra tungt. Jeg trampet et par meter unna hoggormen jeg så i går, og den stakk med en gang, sier han.

Våkner rundt påske

Når hoggormen kommer ut av vinterdvalen, varierer med breddegrad og høyde over havet. Det sier hoggormekspert og førsteamanuensis ved NTNU i Trondheim, Dag Dolmen.

– Jeg pleier å si at omkring påsketider, når folk er ute og nyter vårsola, så er hoggormen også der. Da ligger hannene, som kommer først ut av overvintringsstedet, i solhellingene for å varme seg opp. I Trondheims bymark hadde vi riktignok de første eksemplarene ute allerede i begynnelsen av mars, det samme var tilfellet i Østfold og Vestfold. På Vestlandet kan hoggormen være ute, i alle fall for å sjekke vårtemperaturen, i februar, sier han.

Ifølge Dolmen går hoggormen i dvale omkring oktober.

– Overvintringsstedet er gjerne en sørvendt morenerygg, steinrøys eller lignende, hvor hoggormen kan følge smågnagerganger og andre hulrom inn såpass dypt at de ligger frostfritt og tørt.

– Hva er det som avgjør når de titter frem igjen?

– Det er nok en kombinasjon av indre «kalender», og det faktum at det begynner å bli varmere utover i ura enn innover.

– Kan forsvare seg

Dolmen sier at hoggormen trives best hvor også folk liker seg godt:

– I solhellinger, skogbryn og hogstfelt, ofte nær myrer og vann.

– Hva skal man gjøre hvis man kommer over en hoggorm?

– Iaktta det flotte dyret, men ikke gå nærmere enn en meter. Hoggormen trekker seg trolig tilbake, og den «angriper» aldri. Derimot kan den forsvare seg, så ikke lek med hoggormen. Bitt kan i verste fall være en traumatisk opplevelse, og dødsfall forekommer. Men i naturen er hoggormen et «nyttedyr» og et stabiliserende innslag i økosystemet.