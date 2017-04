Fikk redusert straff etter slag i ansiktet

En romsdaling i slutten av 20-åra måtte møte i Romsdal tingrett tiltalt for vold mot en annen mann.

Det var ei lørdagsnatt i september i fjor at konfrontasjonen oppsto. Tiltalte hadde fått vite at mannen hadde forsøkt å ta seg inn på soverommet til tiltaltes kjæreste under et nachspiel noen måneder tidligere. Han ville konfrontere mannen med dette og ba ham bli med utenfor puben hvor de støtte på hverandre.

Begge hadde drukket alkohol, og i retten hadde de hver sin versjon av hva som skjedde.

Ble slått i ansiktet

Fornærmede sa at tiltalte hadde vært hissig mens han selv hadde beklaget i tilfelle han hadde gjort noe galt på det nevnte nachspielet. Tiltalte hadde flere ganger slått ham i ansiktet med knyttet hånd. Dette hadde skjedd i ei steintrapp utenfor den aktuelle puben, men det var ingen vitner til hendelsen.

Seinere på natta oppsøkte han legevakta. Han hadde da et tre centimeter langt kutt fra nese til munn som måtte sys med ti sting.

– Falt i trappa

Tiltalte på sin side sa at det var fornærmede som ble sint, og at han blant annet hadde tatt tak i skjortekragen hans. Da hadde han svart med å slå ham to ganger i ansiktet. Etter litt hadde fornærmede ramlet i trappa. Det var slik han fikk skadene i ansiktet, sa tiltalte.

Fornærmede sa i retten at han ikke husket å ha falt i trappa.

Trodde på tiltalte

Retten fikk forelagt ei bildemappe som viste at fornærmede hadde blodsutredelse på magen, skrubbsår på venstre albue og blåflekker på høyre overarm etter hendelsen. «Disse skadene er, i tillegg til kuttet i leppen, godt forenlig med et fall i trappa», heter det i dommen.

Dermed ble ikke tiltalte dømt for kroppsskade, men for kroppskrenkelse. Påtalemyndigheten ville fengsle ham i 45 dager, men dette ble av Romsdal tingrett redusert til 21 dager. Han må i tillegg betale saksomkostninger på 4.000 kroner.

Retten ble ledet av tingrettsdommer Oddne Hansen.