MOLDE: – Mye har gått vår veg. Stang inn, kan vi også kalle det. Vi har ikke ropt «ulv», sier fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.

I 2016 fikk Møre og Romsdal fylkeskommune et overskudd på 177 millioner kroner. Året før var overskuddet 151 millioner kroner.

– Kan ikke fylkeskommunen nå bare gi full gass, få asfaltert vegene og la skolene få bruke mer penger på elevene?

– Nei, vi må fortsatt ha stram styring med pengebruken. Vi har store oppgaver foran oss, både på drifts- og investeringssida. For eksempel bygger vi ny Romsdal videregående skole i Molde til over 400 millioner kroner. Ålesund VG skole skal bygges ny. Vi har etterslep på vedlikehold av veger og bruer. Og vi har tunneler det koster flere hundre millioner kroner å renovere, forklarer Guttelvik.

Disiplin på pengebruken

Regnskapsoversikten fra fylkeskommunen viser at noe av årsaka til overskuddet i fjor var god skatteinngang. Til sammen fikk fylkeskommunen 29 millioner kroner mer enn forventet i skatt og overføringer fra staten. Samtidig brukte de fleste sektorene mindre penger enn de kunne ha gjort. Samferdsel brukte 85 millioner kroner mindre, videregående skoler til sammen 53 millioner kroner mindre.

Overskuddet skal brukes

– Hva skjer med de 177 millioner kroner fylkeskommunen fikk i overskudd i fjor?

– Pengene blir brukt, men det kan hende pengene først brukes året etterpå. Hver enkelt seksjon har det vi kaller rammebudsjettering. Det betyr at seksjonen får en sum penger å drifte for. Da kan seksjonen spare noen penger ett år og bruke for eksempel til investeringer året etter, sier Guttelvik.

Må ha litt i reserve

Fylkesrådmannen mener det er all grunn til å fortsatt være forsiktig med å dra betalingskortet.

– Mye har gått i vår favør de siste åra; ting vi ikke kan påvirke sjøl. Jeg kan nevne rentenivået som har holdt seg lavere enn forventet, skatteinngangen har vært bedre og staten har overført mer penger til fylkeskommunen. Vi må ha litt i reserve, i tilfelle noe skulle skje. Vi kan nok ikke si: «Det er vår, slipp løs pengebruken!», sier Ottar Brage Guttelvik.

Regnskapet og årsberetningen til fylkeskommunen skal behandles i fylkestinget i Kristiansund onsdag 26. april.