Kristelig Folkeparti Møre og Romsdal ønsker å reversere ekteskapslova, slik at den vil favorisere ekteskap mellom mann og kvinne.

Dette har tidligere i dag fått Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal til å reagere. Nå kommer også «Åpen folkekirke Møre» og Therese Utgård med kritikk av utspillet.

– Trist

– Åpen folkekirke synes det er trist at KrF Møre og Romsdal ønsker å gjenoppta kampen mot ekteskapsloven, skriver Utgård i en pressemelding, og føyer til:

– Vi håper at KrF Møre og Romsdal snur i denne saken, og heller blir med og kjemper for verdighet og respekt for alle mennesker, uavhengig av seksuell orientering og kjønn.

Baklengs i tiden

«Dette er året der kirken endelig har vedtatt en ny liturgi som ikke skiller på seksuell orientering og kjønn, men som anerkjenner at kjærlighet er kjærlighet. Da er det trist at KrF går baklengs i tiden, og ønsker å reversere en lov som har stor oppslutning i samfunnet og i politikken», skriver Utgård.

«Å leve i et forpliktende forhold, og å kunne love hverandre troskap og forpliktelse, er et gode for både menneskene det gjelder og samfunnet, som bør tilfalle både likekjønnede og ulikekjønnede par» heter det i pressemeldingen.