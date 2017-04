– Påfører skam og krenkelse

– Jeg trodde kampen var vunnet med den nye ekteskapsloven. Dette viser Krfs trange syn på kjønnsrollemønster, og steinaldersk heteronormativt tankesett, sier Yvonne Wold fra Rauma.

Kvinne/mann er best

– Hvilke konsekvenser frykter du?

– Et slikt forslag kan påføre skam og krenkelse. For mange er det fra før vanskelig å leve ut seg sjøl, og få respekt for å ta valget om å leve et homofilt samliv. Et slik utspill gjør det enda vanskeligere. Steinar Reiten sitter på sin høye hest og moraliserer, sier Wold.

- Det er også nifst å bivåne forslaget ut fra at Krf konkurrerer med Frp om å flørte med ytterliggående konservative krefter. Tyngdepunktet kan med slike forslag komme langt til høyre i høst, poengterer hun.

– Reiten begrunner utspillet med at ekteskap mellom mann og kvinne er mest slitesterkt, hvordan ser du på det?

– Jeg er lei av "fake news". Jeg kjenner flere homofile par som fungerer mye bedre i foreldrerollen enn heterofile. Det som er viktig er at samlivsbrudd er vanskelig uansett samslivsform. Men Krf skal alltid vite bedre enn individet selv. Og med dette utspillet svikter de også sin kristne verdier om menneskeverd og nestekjærlighet, sier Wold.