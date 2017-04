Har gjennomført åstedsundersøkelser

Natt til langfredag rykket nødetatene ut til melding om brann i et hus på Istad. Ingen kom til skade i brannen, men huset ble totalskadd.

Forrige torsdag ble det gjennomført åstedsundersøkelser.

– Brannen skal ha startet på stua, og det ikke er mistanke om noe straffbart. Etterforskningen er i sluttfasen, sier Anniken Stormyr, fungerende etterforskningsleder ved Molde politistasjon, til Rbnett.

Hus totalskadd på Istad Huset var overtent da brannvesenet kom til stedet.

Kun to dager etter brannen på Istad, ble et hus på Hustad brent til grunnen. Åstedsundersøkelser ble gjort fredag, men også her er brannårsaken foreløpig ukjent.

– Huset ble totalt nedbrent, noe som vanskeliggjør arbeidet med å finne brannårsaken. Vi kan derfor ikke si noe om hva som startet brannen, men så langt er det heller ikke her noe som tyder på at det har skjedd noe straffbart. Det vil nå bli foretatt taktisk etterforskning, sier Stormyr.