– Ap-ledelsen vet ikke hva de snakker om

En ny rødgrønn regjering kan slå bein under den planlagte sammenslåingen mellom Ålesund, Sandøy, Skodje og Ørskog. Dagens regjering vil tvinge inneklemte Haram til å bli med i den nye storkommunen, men dette vil Arbeiderpartiet reversere dersom de kommer til makta etter høstens stortingsvalg. Det er klart etter at et knapt flertall på landsmøtet vedtok en formulering som tilsier at ingen kommuner skal kunne tvangssammenlåes. Dette er samme holdning som samarbeidspartiet Senterpartiet har til kommunereformen.

Det får Sandøy-ordfører Oddvar Myklebust til å reagere kraftig.

– Dette er håpløst, sier Myklebust til Aftenposten.

– Jeg mener Ap-ledelsen ikke vet hva de snakker om. Jeg tror ikke de aner hvor mye arbeid vi legger ned i en kommunesammenslåing. Hadde de visst det, så hadde de ikke foreslått reversering.

Nå frykter Myklebust at hele prosessen må startes helt på nytt igjen. Og da rekker man ikke fristen 1. januar 2020.

– Da må Ap utsette hele kommunereformen. Jeg tror ikke Ap-ledelsen skjønner helt hva de har satt i gang, sier Myklebust til Aftenposten etter vedtaket på landsmøtet.

Han får støtte av en annen Ap-ordfører, Eva Vinje Aurdal i Ålesund.

– Vi legger hver dag ned mye arbeid i å forberede og planlegge den nye kommunen. Det vil oppstå en alvorlig situasjon hvis vi så langt ut i prosessen må stoppe helt opp.